Изъяли "товара" на 122 млн грн: в Киеве полицейские разоблачили канал поставки наркотиков из-за границы. Фото и видео

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые наладили канал поставки наркотиков и психотропов из-за границы. Во время обысков у злоумышленников изъяли "товар" на 122 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В состав группы входило семь жителей Киева и области. Организовала наркобизнес 39-летняя местная жительница. Она привлекла к незаконной деятельности еще шестерых мужчин в возрасте от 41 до 63 лет. Злоумышленники наладили канал поставки прекурсоров и сильнодействующих лекарственных средств, а также изготовление и сбыт амфетамина и прекурсора фенилнитропропена по всей стране", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, бизнесмены организовали поставки компонентов для изготовления психотропов из страны ЕС и сбыт сильнодействующих лекарственных средств в Европе с помощью грузовых перевозок. Они обустроили четыре нарколаборатории по изготовлению прекурсора в собственных домах Киевской области. Их мощности позволяли производить более 50 кг прекурсоров в месяц, из которых в дальнейшем производилось около 40 кг амфетамина.

Склад для хранения прекурсоров подельники обустроили на рынке, где один из участников группы работал охранником. Наркотики фигуранты сбывали через логистические компании под вымышленными анкетными данными и доверенному кругу лиц из рук в руки, а деньги получали на банковские карты.

Во время обысков было найдено и изъято почти 400 л нитроэтана, 25 кг разнообразных прекурсоров, более 4 тысяч таблеток МДМА, амфетамин, каннабис, лабораторное оборудование, оружие и патроны, два автомобиля, которые фигуранты использовали в своей преступной деятельности. Примерная стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет 122 миллиона гривен.

Как отметили в полиции, семь участников группировки задержаны – им сообщили о подозрении, в том числе за незаконное производство и сбыт наркотиков и психотропов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители во время комендантского часа обнаружили двух мужчин, перевозивших 15 килограмм амфетамина. В дальнейшем злоумышленники собирались распространять психотропное вещество методом закладок.

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