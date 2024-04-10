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Изъяли "товара" на 122 млн грн: в Киеве полицейские разоблачили канал поставки наркотиков из-за границы. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,4 т.
Полицейские изъяли наркотики и оружие

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые наладили канал поставки наркотиков и психотропов из-за границы. Во время обысков у злоумышленников изъяли "товар" на 122 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В состав группы входило семь жителей Киева и области. Организовала наркобизнес 39-летняя местная жительница. Она привлекла к незаконной деятельности еще шестерых мужчин в возрасте от 41 до 63 лет. Злоумышленники наладили канал поставки прекурсоров и сильнодействующих лекарственных средств, а также изготовление и сбыт амфетамина и прекурсора фенилнитропропена по всей стране", – рассказали в пресс-службе.

Изъяли "товара" на 122 млн грн: в Киеве полицейские разоблачили канал поставки наркотиков из-за границы. Фото и видео

Кроме того, бизнесмены организовали поставки компонентов для изготовления психотропов из страны ЕС и сбыт сильнодействующих лекарственных средств в Европе с помощью грузовых перевозок. Они обустроили четыре нарколаборатории по изготовлению прекурсора в собственных домах Киевской области. Их мощности позволяли производить более 50 кг прекурсоров в месяц, из которых в дальнейшем производилось около 40 кг амфетамина.

Изъяли "товара" на 122 млн грн: в Киеве полицейские разоблачили канал поставки наркотиков из-за границы. Фото и видео
Изъяли "товара" на 122 млн грн: в Киеве полицейские разоблачили канал поставки наркотиков из-за границы. Фото и видео

Склад для хранения прекурсоров подельники обустроили на рынке, где один из участников группы работал охранником. Наркотики фигуранты сбывали через логистические компании под вымышленными анкетными данными и доверенному кругу лиц из рук в руки, а деньги получали на банковские карты.

Во время обысков было найдено и изъято почти 400 л нитроэтана, 25 кг разнообразных прекурсоров, более 4 тысяч таблеток МДМА, амфетамин, каннабис, лабораторное оборудование, оружие и патроны, два автомобиля, которые фигуранты использовали в своей преступной деятельности. Примерная стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет 122 миллиона гривен.

Изъяли "товара" на 122 млн грн: в Киеве полицейские разоблачили канал поставки наркотиков из-за границы. Фото и видео

Как отметили в полиции, семь участников группировки задержаны – им сообщили о подозрении, в том числе за незаконное производство и сбыт наркотиков и психотропов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители во время комендантского часа обнаружили двух мужчин, перевозивших 15 килограмм амфетамина. В дальнейшем злоумышленники собирались распространять психотропное вещество методом закладок.

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