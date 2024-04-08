Перевозили 15 кг психотропов: в Киеве во время комендантского часа задержали двух мужчин. Фото и видео

В Киеве правоохранители во время комендантского часа задержали двух мужчин, перевозивших 15 килограммов амфетамина. В дальнейшем злоумышленники собирались распространять психотропное вещество методом закладок.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, на днях во время комендантского часа они остановили автомобиль Renault, в котором находились двое мужчин. Во время осмотра машины полицейские обнаружили под передним сиденьем свертки с сыпучим веществом, похожим на амфетамин.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, члены которой изъяли из автомобиля 14 пакетов с психотропом общим весом 15 килограммов. 49-летний водитель и 32-летний пассажир, жители Днепропетровщины, полицейскими задержаны. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество – амфетамин", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что задержанные заказали партию запрещенных веществ по интернету и планировали расфасовать психотропы на дозы и сбыть в столице через "закладки". По факту хранения, перевозки в целях сбыта психотропного вещества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц возбуждено уголовное производство. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева разоблачили мужчину, который, по данным следствия, продавал наркотики прямо из окна собственной квартиры. Во время обыска у злоумышленника обнаружили и изъяли 79 зип-пакетов с каннабисом, готовых к сбыту.

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