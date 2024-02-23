Переправляли уклонистов на лодках через реку в Молдову: в Киеве задержали украинца и иностранца. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, приближенного к криминальному авторитету "Лавасогли-Батумскому" и его подельника. Злоумышленники организовали "бизнес" на незаконном выезде из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции и в отделе коммуникации столичной полиции. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, злоумышленники наладили механизм пересечения границы в Республику Молдову. За 8 тысяч долларов "клиентам", желавшим уехать из Украины и избежать мобилизации в ряды ВСУ, предлагалось пересечение границы по реке Днестр.

"Сначала мужчины должны были оплатить средства в Киеве, после чего их увозили в Винницу. Оттуда уклонистов под видом предоставления услуг такси перевозили до границы и лодкой переправляли через реку Днестр. На противоположной стороне со стороны Молдовы другие члены группы встречали их и обеспечивали безопасное сопровождение", – рассказали правоохранители.

22 февраля оперативники задержали злоумышленника, который оказался приближенным к криминальному авторитету "Лавасогли-Батумскому", и его сообщник при получении 8 тысяч долларов за их "услуги" задокументировал получение 500 долларов задатка.

Как уточнили в Киевской городской прокуратуре, украинцу и гражданину Грузии сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. В суд направлены ходатайства об избрании мер в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители завершили досудебное расследование масштабной схемы уклонения от мобилизации. К ней были привлечены чиновники военкоматов Киева и области, сообщники из других областей Украины.

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