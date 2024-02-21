Среди клиентов – банкиры с сыновьями: экс-начальник военкомата Киевщины организовал схему уклонения от мобилизации. Фото

Правоохранители завершили досудебное расследование масштабной схемы уклонения от мобилизации. К ней были привлечены чиновники военкоматов Киева и области, сообщники из других областей Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Стоимость "услуги" составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с человека.

"Эта схема была разоблачена в конце 2023 года. Организовал сделку бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, вышедший на пенсию, однако сохранивший необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в справки ВЛК и военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Злоумышленники предоставляли своим "клиентам" советы и указания мест и способа пересечения государственной границы Украины", – рассказали в пресс-службе.

У преступной группировки была четкая структура – одна часть отвечала за подбор клиентов, другая за незаконное оформление документов. Представители обеих "веток" для конспирации между собой не пересекались.

Стоимость "услуги" составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями. Было разоблачено 11 эпизодов выдачи поддельных документов.

"В ходе следствия выяснилось, что бывший начальник Киевского областного военного комиссариата приобщил к сделкам своего сына и бывшую жену. Они недавно получили подозрения в создании и участии в преступной организации, незаконной переправке лиц через государственную границу, уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, злоупотреблении влиянием", – добавили в ДБР.

Другим участникам схемы – начальнику третьего отдела Бучанского РТЦК и СП, председателю ВВК Макаровского района, бывшему работнику Киевского областного военкомата было ранее сообщено о подозрениях по этим же статьям. После ознакомления сторонами защиты с материалами расследования дело будет передано в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители разоблачили и заблокировали еще четыре схемы для уклонян, в частности, для нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста сразу в четырех областях Украины. Также организаторы помогали гражданам избежать мобилизации.

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