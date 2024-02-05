Переоформила арестованное помещение подсанкционного "Росатома": в Киеве будут судить госрегистратора. Фото

В Киеве будут судить государственного регистратора, незаконно переоформившего имущество российской подсанкционной корпорации "Росатом". Речь идет о нежилом помещении в Подольском районе площадью более 1000 кв. м. и стоимостью более 55 млн. гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в прессслужбах Киевской городской прокуратуры и столичной полиции. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что российская государственная корпорация "Росатом" через подконтрольную компанию владела нежилым помещением в Подольском районе города Киева площадью более 1000 кв. м. и стоимостью более 55 млн. гривен. На это помещение судом наложен арест и передан в управление АРМА. Кроме того, решением СНБО в корпорацию "Росатом" введены санкции, в том числе в виде блокировки активов", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что здание в дальнейшем подлежало национализации в соответствии с Законом Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов".

Чтобы этого не допустить, злоумышленники посредством поддельных документов пытались переоформить право собственности на помещение на подконтрольное российской компании предприятие с признаками фиктивности. Государственный регистратор проигнорировала имеющуюся в реестре информацию об обременении в виде ареста на данное помещение и переоформила его на другого владельца.

Подозреваемую судят по обвинению в незаконной регистрации права собственности нежилого помещения. В ходе следствия недвижимое имущество было возвращено государству.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении директору столичного предприятия, заработавшему 25 млн грн форме для ВСУ. Военные получили 3 тысячи единиц одежды, которая не отвечает техническим условиям Минобороны Украины и не может использоваться по назначению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!