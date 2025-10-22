Переехали в село, потому что думали, что будет спокойнее: сосед рассказал о женщине и двух детях, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео

Женщина и ее маленькая дочь, которые погибли в результате российской атаки вместе с племянницей, переехали в село Погребы Киевской области из столицы. Такое решение семья приняла, считая, что это более безопасное место для проживания.

Об этом рассказали местные жители, передает Радио Свобода. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

Что известно

"Там прямое попадание в здание вышло, и сразу начался пожар... Я побежал туда. Кричали – "кто жив". Никто не откликался. Хозяин того здания стоял у колодца – тянул воду. Мы собирались потушить (огонь. – Ред.), но тут приехала пожарная машина – начали тушить пожар", – рассказал местный житель.

Со своей стороны сосед семьи добавил, что они раньше были в Киеве, но переехали в село Погребы Киевской области.

"Отец их – муж невестки говорил – возможно здесь спокойнее будет. И из Киева привез их сюда", – добавил господин Василий

Напомним, в результате попадания российского дрона в дом в селе Погребы Киевской области погибли киевлянка Антонина, ее шестимесячная дочь Аделина и племянница Анастасия. От взрыва дом моментально охватило пламенем.

Что предшествовало

в ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 22 октября, страна-агрессор РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждены дома, среди погибших – дети.

