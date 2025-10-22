Дом мгновенно охватило пламя: появились фото женщины и двух детей, которых Россия убила ударом по Киевщине

В результате попадания российского дрона в дом в селе Погребы Киевской области погибли местная жительница Антонина Негода, ее шестимесячная дочь Аделина и племянница Анастасия. От взрыва дом моментально охватило пламенем

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель Зазимской общины Виталий Крупенко. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

Что известно

"22 октября 2025 года, 06:57 часов. Именно в это время российский дрон, бездушный и сокрушительный, как и тысячи подобных, залетел в жилой дом на улице Соборной в селе Погребы Броварского района Киевской области. Он попал именно в ту комнату, где находились Зайченко Антонина Владимировна (1987 г.р.), ее маленькая дочь Негода Аделина Ярославовна, которой было всего 6 месяцев и 10 дней, и племянница Негода Анастасия Романовна, 12-летняя ученица Погребского лицея", – написал Крупенко.

Он добавил, что в соседней комнате находились родители мужа Антонины – Ярослава. Они, к счастью, остались живы, но "дом мгновенно охватило пламя".

Что предшествовало

в ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 22 октября, страна-агрессор РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждены дома, среди погибших – дети.

