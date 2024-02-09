Перечислили 3 млрд грн в РФ: в Киеве будут судить злоумышленников, создавших незаконное онлайн-казино. Фото

В Киеве будут судить 10 участников преступной организации, обвиняемых в организации незаконной деятельности онлайн-казино. Злоумышленники "перечислили" в страну-террориста РФ почти 3 млрд грн своих доходов.

Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генпрокурора Украины и столичной полиции. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что нарушители наладили незаконную схему вывода денег из Украины в Россию. Группа состояла из десяти человек, в возрасте от 29 до 59 лет, а руководили "бизнесом" три гражданина российской федерации. Следовательно, только через год злоумышленники перечислили около 3 миллиардов гривен в РФ", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что граждане Украины отвечали за поиск офисов и персонала, рекламную поддержку. Также они обеспечивали техническое оснащение виртуального казино, авторизацию клиентов, обработку платежей и т.д.

Было проведено около 20 обысков по местам жительства фигурантов и офисных помещениях разработчиков программного обеспечения, в ходе которых изъята черновая документация и компьютерная техника. Веб-ресурсы, которые использовались для работы нелегального казино, заблокированы. Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, главный бухгалтер одной из воинских частей Киевской области безосновательно насчитал 20 миллионов гривен солдату. Мужчине сообщили о подозрении.

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