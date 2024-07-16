Падение обломков зафиксировали в двух районах области: в КОВА рассказали о последствиях атаки дронами на Киевщину. Відео

В ночь с 15 на 16 июля страна-террорист Россия атаковала Украину, в частности Киевщину, с помощью дронов-камикадзе. Силами ПВО были уничтожены вражеские объекты, однако обломками были повреждены нежилые здания и возник пожар в частном домохозяйстве.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг атаковал наш регион ударными дронами. Сигнал воздушной тревоги объявлялся дважды и продолжался почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет", – сообщил Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что падение обломков дронов зафиксировали в двух районах. В одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждены два нежилых здания, в том числе выбитые окна, иссеченные фасады. Также зафиксировано падение обломков вне населенных пунктов на открытой местности.

Кроме того, очевидцы зафиксировали момент пролета вражеского дрона на территории Киевщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 15 июля, россияне атаковали Лиман на Донетчине. В результате обстрела по меньшей мере 5 человек ранены.

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