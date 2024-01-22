Овощерезки для укрытий: в Киеве будут судить за растрату чиновницу Днепровской РГА Ольгу Дроздову. Фото

В Киеве будут судить чиновницу Днепровской райгосадминистрации столицы Ольгу Дроздову. Согласно информации правоохранителей, она причастна к закупкам овощерезок для укрытий по завышенной стоимости.

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Обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемая является уполномоченным лицом, ответственным за организацию и проведение процедур закупок. А также за обнародование отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок в управлении образования Днепровской РГА Киева", – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что должностное лицо причастно к растрате бюджетных средств более чем на 460 тысяч гривен при закупке овощерезок в укрытие. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как стало известно нам из собственных источников, речь идет об Ольге Дроздовой. Подробнее о ней читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить должностную должность Днепровской РГА, которую обвиняют в растрате более 1,3 млн грн бюджетных средств на закупки стульев для укрытий.

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