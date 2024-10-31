Отправлял 'товар' в посылках с продуктами: в Киеве у мужчины изъяли 6 кг каннабиса на 1,5 млн грн. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту наркотиков. Злоумышленник отправлял клиентам "товар", замаскированный в посылки с продуктами, бытовыми товарами и игрушками.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

"Полицейские установили, что незаконный сбыт наркотиков наладил 24-летний житель столицы. Оптовые партии "товара" он хранил в квартире, специально арендованной для этих целей. Там он фасовал запрещенные вещества на мелкие дозы и упаковывал в коробки, маскируя среди бытовых товаров, игрушек и продуктов. Отправлял заказы с помощью службы такси за предоплату, которую получал в криптовалюте. Средства в дальнейшем обналичивались через банковские карты", – рассказали в пресс-службе.

Во время обыска у задержанного нашли каннабис, общим весом шесть килограммов, а также 8 мобильных телефонов, 110 банковских карт и компьютерную технику. Ориентировочная стоимость изъятого товара по ценам "черного" рынка составляет более 1,5 млн грн.

По факту незаконного сбыта наркотических средств в крупных размерах открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. По решению суда во время следствия он будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили группировку, которая, по информации следствия, наладила схему контрабандной поставки кокаина в упаковках с кофе из ЕС в Украину. "Бизнес", который организовали два жителя Киева, приносил более 5 миллионов гривен дохода ежемесячно.

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