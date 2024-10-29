В Киеве задержали 'бизнесменов', ежемесячно зарабатывавших более 5 млн грн на кокаине из ЕС. Подробности, фото и видео

Правоохранители разоблачили группировку, которая, по информации следствия, наладила схему контрабандной поставки кокаина в упаковках с кофе из ЕС в Украину. "Бизнес", организованный двумя жителями Киева, приносил более 5 миллионов гривен дохода ежемесячно.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они задокументировали деятельность наркогруппировки. Его участники наладили схему контрабандных поставок кокаина из стран Евросоюза в Украину.

"Запретный "товар" фигуранты маскировали в упаковки с молотым кофе. Организаторами преступной схемы оказались двое киевлян в возрасте 32 и 33 лет, один из которых сейчас находится за границей. К своей деятельности они привлекли еще троих подельников. После получения партии наркотиков злоумышленники обеспечивали их последующую продажу на территории Украины через Telegram-канал. Оплата за "товар" производилась либо безналичным расчетом, либо же наличными "из рук в руки", а также криптовалютой, что обеспечивало дополнительную анонимность", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что "бизнесмены" ежемесячно получали более 5 миллионов гривен прибыли. 25 октября правоохранители провели 10 одновременных санкционированных обысков, в результате которых изъято 800 граммов кокаина, 2 кг каннабиса, 5 миллионов гривен в разной валюте, упаковочные материалы, черновые записи.

Примерная стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 6 миллионов гривен. Злоумышленникам сообщили о подозрении в сбыте наркотиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева правоохранители задержали 18-летнего студента, который, по информации следствия, причастен к сбыту наркотиков из-за так называемых закладок. Злоумышленник маскировал "товар" под камни.

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