Отомстил из-за отключения интернета: в Киеве мужчина устроил пожар в многоэтажке. Фото

В Киеве ранее судимый мужчина во время ссоры с соседями устроил пожар в многоэтажке. Его из-за неуплаты услуг отключили от интернета и потому он решил отомстить.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, они получили сообщение о том, что на общем коридоре многоэтажки горит электрический щиток. К моменту прибытия следственно-оперативной группы Днепровского управления полиции спасатели уже ликвидировали пожар. На месте происшествия было установлено, что к инциденту причастен житель этого же дома.

"Злоумышленник совершил поджог телекоммуникационного шкафа на четвертом этаже из-за конфликта с соседями. Накануне мужчину отключили от интернета из-за неуплаты услуг и таким образом он решил отомстить. Нарушителем оказался киевлянин 1975 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали преступную группу, которая по заказу сжигала жилье граждан по всей Украине. Злоумышленники, в том числе жители Киевщины, искали клиентов через Telegram, а стоимость "услуги" составляла от 500 до 3000 долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!