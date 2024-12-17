Отказался выпить: в Киеве мужчина едва не убил посетителя в кафе. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, едва не убил мужчину. Он в кафе порезал мужчину ножом за отказ выпить с ним.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от работницы кафе о том, что между двумя мужчинами возникла потасовка и один из них тяжело ранен.

"Полицейские выяснили, что злоумышленник отдыхал в заведении и употреблял алкоголь. Впоследствии он заметил незнакомца и предложил ему выпить вместе, но тот отказался. Нарушителя это возмутило, он достал из кармана нож и начал им угрожать и в дальнейшем нанес 52-летнему потерпевшему несколько колото-резаных ударов ножом в грудь и руки и скрылся", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 36-летний местный житель – его задержали неподалеку от места совершения преступления, а потерпевшего медики госпитализировали с тяжелыми ранениями. По этому факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор убийцы-рецидивисту. В Деснянском районе во время ссоры злоумышленник зарезал товарища, а затем забрал его телефоны и скрылся.

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