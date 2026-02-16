Отдал приказ атаковать ракетами Киевскую телебашню 1 марта 2022 года: СБУ сообщила о подозрении генералу РФ. Подробности и фото

Сотрудники СБУ установили еще одного генерала воздушно-космических сил ВС РФ, причастного к военным преступлениям. Российский военный Николай Варпахович отдал боевой приказ о нанесении ракетного удара по гражданским объектам и Киевской телебашне.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области. Оккупанту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Что известно

"Служба безопасности собрала дополнительную доказательную базу на представителя высшего командного состава оккупационных группировок РФ, причастного к военным преступлениям в начале полномасштабного вторжения. Это командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ генерал-майор Николай Варпахович", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, 1 марта 2022 года он выполнил приказ командующего дальней авиации и отдал боевое распоряжение об умышленной атаке по незащищенным гражданским объектам. В СБУ отметили, что подчиненные военному преступнику войска нанесли ракетный удар по мирному населению столицы и Киевской телебашне.

Ранее СБУ уже сообщила заочные подозрения двум оккупантам, которые участвовали в подготовке и осуществлении ракетного удара РФ. В частности командующему дальней авиации военно-воздушных сил армии страны-агрессора генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу и командиру 121-го тяжелого бомбардировочного полка военно-космических сил России полковнику Олегу Скитскому.

Напомним, что для воздушной атаки по столице Украины оккупанты использовали крылатые ракеты класса "воздух-земля" Х-101, которые являются бортовым вооружением авиационных ракетных комплексов стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС. В результате этого вражеского обстрела погибли пятеро гражданских, еще шестеро – получили ранения.

Задокументировано также повреждение от взрыва многоквартирных жилых домов, технических помещений телевизионного центра, Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, автосервиса и спортивного комплекса.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Варпаховичу о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!