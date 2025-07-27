Отбойник прошил авто: на трассе Киев – Чоп случилось смертельное ДТП. Фото

Под вечер 26 июля на Киевщине произошло смертельное ДТП. Вблизи Бузовой на трассе Киев-Чоп легковушка слетела в кювет: авто насквозь прошило металлическим отбойником, водитель погиб на месте.

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Чтобы деблокировать тело погибшего, понадобилась помощь спасателей и спецоборудование. Подробности жуткой аварии раскрыли в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Что известно об аварии

Жуткое ДТП с летальным исходом произошло около 17:42 в субботу, 26 июля, на автодороге Киев-Чоп вблизи Бузовой, что в Дмитровской территориальной общине.

"К месту вызова направлены спасатели 36-й Государственной пожарно-спасательной части города Ирпень. По прибытию на место вызова выяснилось, что в результате ДТП водитель оказался зажатым в транспортном средстве. Спасатели с помощью бензореза и гидравлического инструмента провели деблокировку тела погибшего из поврежденного автомобиля", – указано в сообщении регионального управления ГСЧС.

Деблокирование тела мужчины проводили четверо сотрудников ГСЧС, задействовали также одну единицу техники.

Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.

Что предшествовало

Еще до официальных сообщений информация о смертельной аварии вблизи Бузовой появилась в местных пабликах. Очевидцы рассказывали, что автомобиль на скорости врезался в отбойник: кусок металла длиной около 20 м просто проткнул салон авто.

Трем пассажирам авто повезло: они остались почти невредимыми. Основной удар принял на себя водитель: свидетели утверждали, что ему "оторвало голову".

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