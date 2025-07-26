Под Киевом отбойник пробил насквозь легковушку, водитель погиб: подробности. Фото и видео

В Бучанском районе Киевской области в субботу, 26 июля, легковушка на скорости протаранила отбойник – в результате ДТП металлическая часть ограждения пробила насквозь машину. Предварительно, есть пострадавшие, на месте работают экстренные службы.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

Что известно

"В Киевской области, на трассе "Киев - Житомир", в районе населенного пункта Бузова, водитель Hyundai на полном ходу наткнулся на отбойник. По сообщениям очевидцев, водителю оторвало голову... Трем его пассажирам повезло – они живы и почти невредимы", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях фото можно увидеть последствия ДТП. В частности, видно, что металлическая часть отбойника пробила насквозь машину в районе водительского кресла, прошла через весь салон и вышла через заднее стекло. Официальной информации об аварии пока нет.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Бузова Киевской области в четверг, 24 июля, произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Киева, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!