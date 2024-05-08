От дома остались только стены: в результате удара РФ по Киевщине пострадали мать и сын. Видео

В результате падения обломка сбитой российской ракеты в Броварском районе Киевщины был уничтожен жилой дом, который недавно восстановили после прилета в начале полномасштабной войны. Из-за обстрела пострадали мать и сын, которых госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщило ТСН. На месте продолжают работать спасатели и правоохранители.

"Пострадавшие – двое. Это мать и сын. Они в больнице и, по предварительным данным, в тяжелом состоянии", – сообщили журналисты.

Дом пострадавших полностью уничтожен – в результате падения обломка вражеской ракеты фактически от него осталось две стены – это уже не первое попадание в него. В начале полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины он был поврежден и только недавно был восстановлен. Кроме того, взрывной волной повредило еще здания, которые находятся на улице рядом, и детский сад.

Напомним, утром среды, 8 мая, страна-террорист РФ атаковала Киевскую область ракетами из самолетов Ту-95МС. Силами ПВО все вражеские цели были уничтожены, однако в результате падения обломков уничтожены и повреждены 14 частных домов, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь со вторника на среду, 8 мая, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами из самолетов Ту-95МС и "Калибрами". Под ударом находились объекты энергетики в ряде областей.

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