Над разрушенным зданием поднимался дым: появились фото и видео последствий вражеской атаки на Киевщину

Утром в среду, 8 мая, страна-террорист РФ атаковала Киевскую область с помощью ракет с самолетов Ту-95МС. Силами ПВО все вражеские объекты были уничтожены, однако, в результате падения обломков уничтожены и повреждены 14 частных зданий, пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службах ГСЧС Киевщины и Киевской областной прокуратуры. Правоохранители начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"Спасатели ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки в Киевской области. Сегодня в результате работы ПВО обломками вражеских ракет уничтожены и повреждены 14 частных зданий, травмированы два человека", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Киевщины, по фактам нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Такие преступления наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь со вторника на среду, 8 мая, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами из самолетов Ту-95МС и "Калибрамы". Под ударом находились объекты энергетики в ряде областей

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