Поджигали авто ВСУ и оборудование 'Укрзализныци' в Киеве: задержали четырех злоумышленников. Фото и подробности

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Киеве еще четырех злоумышленников, выполнявших заказы российских спецслужб. Они поджигали военные авто и релейные шкафы "Укрзалізниці" на территории столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины и отделе коммуникации столичной полиции. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве две группы поджигателей, работавших на спецслужбы России. Они жгли военные авто и релейные шкафы Укрзализныци на территории столицы Украины. Злоумышленниками оказались четверо молодых людей, которые искали "легкие деньги" на Telegram-каналах, где их впоследствии завербовали кафиры", – рассказали правоохранители.

Так, в Днепровском районе Киева "по горячим следам" задержаны двое молодых людей в возрасте 17 и 19 лет, которые подожгли служебный пикап ВСУ. Автомобиль проходило техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте и вскоре должно было возвращаться на передовую.

Еще двое злоумышленников задержаны в Святошинском районе столицы. Ими оказались 20-летний житель Киева и 26-летний переселенец из Луганска, познакомившихся при поиске "быстрых" заработков. Они сожгли 5 внедорожников ВСУ и Нацгвардии, а также релейный шкаф "Укрзалізниці". Сначала мужчины фиксировали локации потенциальных целей, потом "согласовывали" их со своим российским куратором, а дальше совершали поджоги.

Задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители продолжают противодействовать вербовке молодежи российскими спецслужбами. В рамках общенациональной информационной кампании "Спали ФСБшника" Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвращают поджог, теракты и диверсии, которые российские спецслужбы осуществляют руками завербованных украинцев.

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