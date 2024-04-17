Организовали "бизнес" по легализации иностранцев в Украине: правоохранители разоблачили преступную группу. Фото

В Киевской области разоблачили пять человек, которые, по данным следствия, наладили "бизнес" по незаконной легализации иностранцев в Украине. Им сообщили о подозрении.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, основатель компании по предоставлению миграционных услуг наладил схему незаконной легализации иностранных граждан на территории нашего государства. Мужчина привлек четырех подельников и зарегистрировал фиктивные фирмы, куда за денежные средства трудоустраивали иностранцев из Восточной Азии и Южной Америки", – рассказали в пресс-службе.

Благодаря такой схеме, иностранцы получали основания для легального пребывания в Украине. В дальнейшем злоумышленники предоставляли "клиентам" инструкции, указания и сопровождали их в государственных органах для получения вида на жительство.

О подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу сообщили пяти участникам организованной группы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая, по данным следствия, обещала мужчине организовать выезд за границу как волонтеру. Свои услуги злоумышленница оценили в 6 тысяч долларов США

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