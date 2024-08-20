Организовал схему уклонения от мобилизации: в Киеве с поличным задержали адвоката. Фото и видео

В Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции задержали адвоката, организовавшего схему уклонения от мобилизации. Стоимость "услуг" составляла от 3 до 50 тысяч долларов США с каждого клиента.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и столичной полиции. Организатору "бизнеса" грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации, которая действовала в Киевской области. К сделке причастен основатель известной юридической компании из столицы. Действуя под прикрытием предоставления адвокатских услуг, он организовал продажу фиктивных документов во избежание призыва и незаконного выезда мужчин за границу", – рассказали правоохранители.

По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 50 тыс. долларов США с одного уклониста. Сумма зависела от срочности заказа.

Наибольшим "спросом" у фигуранта пользовались медсправки ВЛК по поводу непригодности к службе по состоянию здоровья, в частности из-за наличия I-II групп инвалидности. При этом его клиенты не проходили военно-врачебную комиссию, а "документы на списание" из рядов потенциальных призывников забирали прямо из офиса адвоката.

"Для маскировки сделки юрист заключал с военнообязанными клиентами официальный договор о правовой помощи. Кроме того, фигурант предлагал уклонистам помощь с последующей легализацией после побега за пределы Украины. С этой целью он оформлял фиктивные документы об обучении клиентов в зарубежных учреждениях высшего образования", – уточнили правоохранители.

Адвоката задержали "на горячем" в его офисе, когда он получил 45 тыс. долларов США от "клиента". Во время обысков по месту работы и проживания злоумышленника были обнаружены фиктивные документы более чем на 244 тыс. долларов США. В настоящее время ему сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!