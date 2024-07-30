Под Киевом ночью горел частный дом: есть погибшие. Подробности трагедии

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, во вторник, 30 июля, в них поступило сообщение о пожаре в селе Софиевская Борщаговка на улице Пушкина.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит частный жилой дом. Во время проведения разведки бойцы ГСЧС обнаружили тела двух граждан, пол и личности которых устанавливаются. Пожар ликвидирован в 04:41 на площади в 100 кв. м. На тушение привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Любарцы Киевской области в воскресенье, 28 июля, произошел пожар в помещении пекарни. Спасатели тушили огонь на площади в 500 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух 15 взрослых и 3 детей.

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