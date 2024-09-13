Организовал схему уклонения от мобилизации: подозревают проректора киевского вуза. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили проректора столичного вуза в организации схемы уклонения от мобилизации. За 2 тысячи долларов США он гарантировал мужчине поступление в аспирантуру в университете, что в дальнейшем предоставило ему основания избежать призыва на военную службу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лишений свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили проректора по учебно-научно-производственным вопросам одного из столичных университетов, который за вознаграждение "решал вопрос" о зачислении абитуриентов на обучение.

"Полицейские установили, что за помощью к правонарушителю обратился мужчина с намерением поступить в аспирантуру в высшее учебное заведение. Таким образом, он хотел получить основание для отсрочки от призыва на военную службу. Проректор заверил мужчину в успешном зачислении его на обучение путем воздействия на членов экзаменационной комиссии при условии, если тот заплатит ему 2 тысячи долларов", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан во время получения "вознаграждения". По факту злоупотребления воздействием открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который за вознаграждение помогал призывникам получить вторую группу инвалидности. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 6 тысяч долларов США.

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