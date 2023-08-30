Оправдывала действия окупантов перед студентами: в Киеве будут судить экс-преподавательницу столичного вуза

В Киеве будут судить бывшую преподавательницу столичного вуза, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины. Злоумышленница оправдывала действия российских оккупантов перед студентами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что в марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи выразила студентам свое видение событий в Украине", – рассказали в прокуратуре.

Уроженка Республики Беларусь обвиняла действующего президента Украины в не подписании Минских соглашений, что, по ее мнению, послужило причиной войны. Кроме того, нападение страны-агрессора на Украину назвало "упреждающим ударом".

При этом она обвиняла украинские войска в "обстрелах Донбасса" за последние девять лет и отрицала временную оккупацию территории Донецкой области.

"В ходе следствия свою вину обвиняемая признала полностью. Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. В настоящее время женщина уволена с работы", – резюмировали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители отстояли в апелляции приговор сотрудничавшей с ФСБ РФ женщине. Злоумышленница сдавала врагу места дислокации украинских военных в Киеве и Киевской области.

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