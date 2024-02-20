Оправдывал вооруженную агрессию РФ и сбывал наркотики: в Киеве будут судить россиянина-нелегала. Фото и видео

В Киеве будут судить гражданина РФ, оправдывавшего вооруженную страну-террориста России. Кроме того, он занимался сбытом наркотиков путём закладок.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, в декабре 2023 года они разоблачили 25-летнего россиянина, оправдывающего вооруженную агрессию РФ против Украины.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что фигурант, не имея никаких разрешительных документов, незаконно находился на территории Украины. Фигурант имел в телефоне видеозаписи, где на фоне разрушенных домов в Киевской области поддерживал вооруженную агрессию России и одобрял преступные действия агрессора, которые вместе с соответствующими высказываниями посылал в одну из закрытых групп в мессенджере", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, полицейские установили, что россиянин "работал" сбытчиком наркотиков, которые продавал на территории столицы путем закладок. Тогда ему сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также в сбыте особо опасных наркотических средств. Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину, который распространял психотропы методом закладок, маскируя их под камни и кору деревьев. Во время обысков у него изъяли "товар" почти на 200 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!