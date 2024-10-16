Оправдывал преступления РФ и выражал желание убийства украинцев: в Киеве задержали чиновника 'Укрэнерго'. Подробности и видео

Сотрудники СБУ задержали чиновника "Укрэнерго", который оправдывал военные преступления рашистов и отрицал государственность нашей страны. Он также выражал свое желание массового убийства украинцев.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность чиновника НЭК "Укрэнерго", оправдывающего вооруженную агрессию России. Фигурант является одним из руководителей департамента безопасности госпредприятия, который отвечал за охрану стратегически важных объектов Объединенной энергосистемы Украины", – рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, должностное лицо при разговорах с коллегами и знакомыми пыталось оправдывать военные преступления рашистов, в том числе воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру нашего государства. Кроме того, как свидетельствуют материалы расследования, во время телефонных звонков своим приятелям фигурант "сливал" им информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам.

Одновременно должностное лицо восхваляло кремлевский режим и ставило под сомнение существование государства Украина. Более того, он лично выражал свое желание массового убийства украинцев.

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"Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства в Киеве. Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты противоправной деятельности должностного лица в пользу страны-агрессора",– подчеркнули в Службе безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, задержанному должностному лицу НЭК "Укрэнерго" сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления, в частности, по несанкционированному распространению сведений, составляющих государственную тайну.

Со своей стороны, в НЭК "Укрэнерго" отреагировали на сообщение СБУ. В пресс-службе рассказали, что с 14 октября сотрудник, в отношении которого Службой безопасности Украины начато уголовное производство, был отстранен от исполнения должностных обязанностей.

"Укрэнерго" обеспечивает максимальное сотрудничество со следствием. Также в компании создана внутренняя комиссия, осуществляющая служебную проверку. Какие-либо проявления оправдания российской агрессии для коллектива "Укрэнерго" неприемлемы. Особенно, с учетом того, что от атак окупантов на рабочих местах погибли 9 наших сотрудников, а еще 11 – полегли на фронте, с оружием в руках", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины предотвратила побег в Россию агента ФСБ, которая передавала информацию об украинских войсках в Донецкой области, в частности в районе Покровска. Эта женщина собирала данные о расположении подразделений ВСУ и помогала российским оккупационным войскам во время их наступления.

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