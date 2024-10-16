Сливала локации войск: СБУ предотвратила бегство из Украины агентки ФСБ, которая помогала врагу наступать на Покровск. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила побег в Россию агентка ФСБ, которая передавала информацию об украинских войсках в Донецкой области, в частности в районе Покровска. Эта женщина собирала данные о расположении подразделений ВСУ и помогала российским оккупационным войскам во время их наступления.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. После выполнения своих задач на передовой она прибыла в Кировоградскую область, где планировала выехать в Европу, а оттуда – в Россию, притворившись переселенкой.

Однако ее планы сорвали контрразведчики СБУ, задержавшие ее в съемной квартире во время подготовки к бегству.

По данным следствия, женщина – 38-летняя жительница Селидового в Донецкой области. Она входила в состав агентурной сети ФСБ, нейтрализованной СБУ во время спецоперации в октябре 2023 года. Тогда были задержаны еще двое ее сообщников, которые корректировали огонь по тяжелой бронетехнике ВСУ в районе Авдеевки.

Агенты действовали отдельно для конспирации, но имели общего куратора из ФСБ. Их основными целями были укрепление и артиллерийские позиции украинских войск, сдерживавших продвижение российских штурмовых групп в сторону Покровска.

Во время обыска у задержанной обнаружили российский паспорт и мобильный телефон, через который она поддерживала связь с куратором.

Ей объявлено подозрение в государственной измене, квалифицируемое по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Сейчас женщина находится под стражей. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агентов РФ, осуществлявших онлайн-корректировку ракетных ударов по Сумщине и Полтавщине. Фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи важных объектов, чтобы отслеживать последствия ударов, планировать новые и корректировать повторные атаки.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали дежурного агента ФСБ в Донецкой области. Им оказался 22-летний контрактник, оператор беспилотных систем одной из бригад Вооруженных сил Украины.