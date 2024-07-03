Ограбили иностранца, вывезли из дома и выбросили на улице: в Киеве задержали троих злоумышленников. Фото

В Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые ограбили и лишили свободы 29-летнего иностранца. Злоумышленники сначала избили пострадавшего в съемной квартире и отобрали его мобильный телефон, а затем против воли вывезли на автомобиле и высадили в неизвестной местности.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратились врачи скорой помощи с информацией о том, что в приемное отделение больницы доставлен мужчина с многочисленными телесными повреждениями.

"Мужчину ограбили и незаконно лишили свободы трое его знакомых – жители столицы 1991, 1995 и 1998 годов рождения. Как нам удалось установить, правонарушители ждали потерпевшего возле его жительства, после чего зашли вместе с ним в квартиру, где начали его избивать и забрали мобильный телефон. В дальнейшем фигуранты посадили пострадавшего в машину и вывезли иностранца в незнакомый район города", – уточнили в полиции.

Правоохранители оперативно установили местонахождение автомобиля, по которому передвигались злоумышленники и задержали их в Голосеевском районе столицы. По фактам грабежа и незаконного лишения свободы возбуждены уголовные производства, а задержанным сообщили о подозрениях.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали четырех мужчин, которые, по информации следствия, совершили разбойное нападение на предпринимательницу. Злоумышленники распылили в лицо женщины слезоточивый газ и отобрали пакеты с 3 миллионами гривен.

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