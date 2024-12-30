Ограбил коллегу, потому что решил, что тот работал меньше: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве задержали 19-летнего парня, который, по информации следствия, ограбил своего коллегу по стройплощадке. Злоумышленник пошел на такой шаг, поскольку решил, что "работал больше".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, к ним поступило сообщение от жителя Голосеевского района о том, что после завершения совместного рабочего дня его ограбил коллега.

"Полицейские выяснили, что 54-летний потерпевший вместе с 19-летним напарником работали на одном из строительных объектов столицы. Закончив работу, молодой человек решил, что работал больше своего коллеги, поэтому решил забрать его заработок себе. Злоумышленник дождался, пока потерпевший покинет строительную площадку, догнал ее и вырвал из рук кошелек с деньгами и документами, после чего скрылся в неизвестном направлении", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские быстро установили местонахождение злоумышленника и задержали его – парня изъяли кошелек с деньгами и документами, принадлежащими потерпевшему. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. На Андреевском спуске злоумышленник, угрожая продавщице пистолетом, сломал кассу ломом, забрал деньги и скрылся.

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