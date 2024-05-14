Ограбил 70-летнюю женщину прямо на остановке общественного транспорта: в Киеве задержан рецидивист. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, ограбил 70-летнюю женщину. На остановке общественного транспорта злоумышленник выхватил из рук пенсионерки сумку с деньгами и личными вещами и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась 70-летняя жительница Киева с сообщением о том, что ее ограбили.

"Заявительница рассказала, что находилась на остановке и ожидала троллейбус и в это время к ней подбежал неизвестный, выхватил из рук сумку, где находилось 2200 гривен и документы", – рассказали в пресс-службе.

Вероятного злоумышленника оперативно нашли и задержали – им оказался 37-летний уроженец Киевской области, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по версии следствия, причастен к ограблению пенсионерки. Злоумышленник на входе в дом сорвал с шеи 73-летней женщины золотую цепочку и скрылся.

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