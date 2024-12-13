Ограбил 6-летнюю девочку, которая ждала маму: в Киеве задержан злоумышленник. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к грабежу. Злоумышленник неожиданно выхватил гаджет у 6-летней девочки, которая сидела в помещении маркета у входа и ждала маму, а затем скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный ограбил ее малолетнюю дочь в Днепровском районе Киева.

"Правоохранители установили, что злоумышленник, выходя из маркета, увидел 6-летнюю девочку, которая сидела в зоне отдыха и играла в телефоне. Фигурант подошел к ребенку, выхватил из его рук мобильный телефон и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно установили, что в совершении преступления причастен 36-летний местный житель. Его задержали по месту жительства, неподалеку от места совершения преступления и изъяли телефон ребенка.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители оперативно задержали мужчину, который, по информации следствия, избил и ограбил ребенка. Злоумышленник несколько раз ударил ребенка по телу и голове, выхватил телефон и скрылся.

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