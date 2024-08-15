Ограбил 15-летнюю девочку в Киеве: какой приговор суд вынес рецидивисту. Фото

Суд вынес приговор мужчине, ограбившему 15-летнюю девочку. Находясь на испытательном сроке за хулиганство, злоумышленник выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие семь лет и три месяца преступник проведет за решеткой.

"В апреле в полицию Киева поступило сообщение об ограблении 15-летней девушки на Братиславской улице. Правоохранители установили, что мужчина подошел к несовершеннолетней, выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся. Оперативники разыскали подозреваемого в Днепровском районе города", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 39-летний дончанин, который в 2023 году освободился из мест лишения свободы за совершение хулиганства. В ходе досудебного расследования задержанный находился под стражей.

Деснянский районный суд в Киеве признал злоумышленника виновным в совершении грабежа. На основании статьи 71 Уголовного кодекса Украины, была присоединена неотбытая часть наказания предыдущего приговора к вынесенному, а затем мужчина проведет за решеткой семь лет и три месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастове Киевской области задержан мужчина, подозреваемый в причастности к ограблению несовершеннолетней. Злоумышленник, проезжая на велосипеде, выхватил из рук девушки телефон и быстро уехал.

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