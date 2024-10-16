Ограбил 11-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы: в Киеве задержали злоумышленника. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали молодого человека за ограбление 11-летней девочки. Злоумышленник толкнул ребенка, который возвращался из школы, выхватил из его рук мобильный телефон и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на спецлинию 102 поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный мужчина ограбил ее 11-летнюю дочь в Святошинском районе Киева.

"Полицейские выяснили, что злоумышленник проследил за девочкой от метро, когда та возвращалась домой из школы. Девочка почти дошла до своего дома, когда нарушитель толкнул школьницу и выхватил из ее рук телефон", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали – им оказался 22-летний местный житель. По факту грабежа, совершенного в условиях военного или чрезвычайного положения, начато расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ранее судимый мужчина в Святошинском районе ограбил аптеку. Позже злоумышленник еще и разбил продуктовый магазин.

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