Очередной удар по гражданским: в полиции опубликовали кадры российской атаки на Киев. Видео

В ночь на 10 июля Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе и различного вида ракет. Патрульные полицейские столицы во время обстрела, в частности, оказывали домедицинскую помощь травмированным горожанам.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

"Киев подвергся очередному комбинированному обстрелу: мы были рядом и помогали горожанам. Этой ночью мы оказывали домедицинскую помощь травмированным и обеспечивали беспрепятственный проезд для спецтранспорта", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что, к сожалению, в результате российской террористической атаки есть погибшие и пострадавшие граждане. Среди погибших также наша коллега – 22-летняя Мария Дзюмага, полицейская метрополитена.

В столице повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрелов как минимум в шести районах, два человека погибли, есть пострадавшие.

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