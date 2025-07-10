'Искренняя, ответственная и преданная профессии': появилось фото 22-летней полицейской, которую РФ убила ударом по Киеву

В результате террористической атаки РФ по Киеву в ночь на 10 июля погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. Она присоединилась в ряды правоохранительных органов в 2023 году.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Честь и вечная память.

"Сегодня во время вражеского обстрела трагически погибла 22-летняя полицейская Киева Мария Дзюмага. Мария присоединилась в ряды полиции в Киеве в 2023 году. Работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в г. Киеве", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что преступный ракетный удар, совершенный войсками РФ по мирному населению, оборвал жизнь этой доброй, жизнерадостной, искренней, ответственной и преданной любимой профессии полицейской.

"Именно такой ее запомнят коллеги и все, кто ее знал. Разделяем боль тяжелой утраты с семьей, родными и друзьями Марии. Склоняем головы в скорби. Она навсегда останется в наших сердцах. Честь и вечная память. Навсегда в строю", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрелов по меньшей мере в шести районах, два человека погибли, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в Киеве в ночь на 10 июля в Подольском районе погибли две женщины. Среди них – 22-летняя сотрудница полиции метрополитена.

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