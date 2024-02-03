Обворовал пенсионера в маршрутке: в Киеве с поличным задержали злоумышленника. Видео

В Дарницком районе Киева мужчина в маршрутке обокрал пенсионера. Злоумышленника, пытавшегося скрыться, оперативно задержали правоохранители.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителя передали следственно-оперативной группе.

"Около 15:00 часов, на линию 112 в Дарницком районе поступило сообщение об ограблении, неизвестный похитил телефон у пожилого мужчины в маршрутном транспортном средстве. Инспекторы быстро выяснили приметы злоумышленника, передали информацию коллегам и отправились на поиски", – рассказали в пресс-службе.

Во время обследования близлежащих территорий один из патрульных заметил мужчину, похожего на ориентировку. Последний попытался скрыться, однако ему это не удалось – его догнали и задержали.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения на кредитные учреждения. Угрожая ножом, злоумышленник требовал у работниц деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, который ограбил малолетнего ребенка и скрылся. Чтобы найти злоумышленника, правоохранителям понадобилось несколько часов.

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