Обворовал машину, но не успел продать имущество водителя: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к краже. Злоумышленник забрал из багажника авто туристический рюкзак с рыболовными принадлежностями, который в дальнейшем собирался продать.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился мужчина с сообщением о том, что из его автомобиля, припаркованного возле торгового центра, угнали туристический рюкзак с личными вещами.

"Сотрудники полиции установили, что к воровству причастен 26-летний ранее не судимый местный житель. Последний заметил автомобиль заявителя с незапертым багажником и, воспользовавшись отсутствием людей рядом, забрал оттуда туристический рюкзак с рыболовными принадлежностями. Сумма ущерба нанесенного потерпевшему составляет 14 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что украденный злоумышленник хотел продать, однако не успел, поскольку его оперативно задержали. Вещи были изъяты и вскоре их вернут владельцу. По факту кражи, совершенной в условиях военного или чрезвычайного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Во время воздушной тревоги он забрал велосипед ребенка, который в тот момент скрывался от опасности в укрытии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!