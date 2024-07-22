Обрыв троса аттракциона над Днепром: в Киеве продолжили поиски пропавшего 20-летнего парня

В Киеве в понедельник, 22 июля, спасатели и правоохранители продолжили поиски 20-летнего парня, который, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду из-за обрыва троса. Трагедия произошла 21 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Вчера, с наступлением сумерек, поисковая операция была прекращена.

"Поисковая операция на Днепре продолжается. Сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС сегодня утром продолжили поиски 20-летнего парня, который вчера, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса", – сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 21 июля, оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку. По предварительным данным, это парень 2004 года рождения. Спасатели обследовали 8000 кв. м дна реки, но тело пока не обнаружили.

В столичной полиции также сообщили, что на аттракционе находился 20-летний парень. По факту указанного происшествия следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

СМИ выяснили, что оператором "Троллея над Днепром" является Kyiv flyline (ФЛП Левина Анна Павловна, место регистрации – Кривой Рог). На сайте компании отмечено, что аттракцион "На 100% безопасен. Оборудование ZIPLINE – это сертифицированное оборудование, ролики с системой торможения, надежная система крепления пассажира". Стоимость такого спуска – 800 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля на пруду в Буче в Киевской области утонула 40-летняя женщина. Ее тело спасатели подняли около трех часов дня. По данным местных пабликов, женщина не смогла доплыть до берега и пошла ко дну. У погибшей осталось трое детей.

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