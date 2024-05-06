Мошенничество с землей на 1,6 млн грн: в Киевской области будут судить депутата и его сообщников

В Киевской области будут судить преступления группу, возглавляемую депутатом одной из территориальных общин Бориспольского района. По версии следствия, злоумышленники причастны к мошенничеству с землями региона более чем на 1,6 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

"Расследованием установлено, что депутат одной из территориальных общин Бориспольского района организовал преступную группу с целью завладения земельными участками на территории района. В качестве исполнителя он привлек председателя садового общества, государственного кадастрового регистратора и еще одного человека. Они находили свободные от застройки участки на территории садового общества и подыскивали их потенциальных покупателей, размещая соответствующие объявления по продаже земли в интернете", – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем злоумышленники производили пакет поддельных документов и оформляли право распоряжаться земельными участками на подставных лиц. Впоследствии – отчуждали их покупателям. Вырученные от сделок средства распределяли между собой. В общей сложности участники преступной группы "заработали" более 1,6 млн грн.

Следствие по фактам мошенничества, использования подложных документов и легализации имущества, полученного преступным путем, завершено. Обвинительные акты в отношении организатора и трое участников преступной группы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в одном из столичных бизнес-центров правоохранители разоблачили нелегальное казино и мошеннический колл-центр, присваивавший средства граждан Украины, Германии и Чехии. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, организатором "бизнеса" является совладелец СЕО Club Ukraine Вячеслав Лысенко.

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