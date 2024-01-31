Обманули на "инвестициях" в казино более 100 человек на 400 тыс. грн: в Киеве будут судить мошенников. Фото

В Киеве будут судить организатора и 4 участников преступной группы по факту мошенничества. Злоумышленники создали Telegram-каналы, благодаря которым обманули на "инвестициях" в казино более 100 человек на 400 тыс. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, 19-летний обвиняемый в августе 2022 года разработал преступную схему обманывания граждан. Она предполагала создание и администрирование каналов в мессенджере Telegram под названиями: Орлы инвестиции, Солидный В.Р., Честный господин Орлов, Делаем деньги вместе. В дальнейшем молодой человек создал организованную группу, в состав которой вошли еще 4 человека, в том числе несовершеннолетний (2005 года рождения)", – рассказали в пресс-службе.

В Telegram-каналах злоумышленники предлагали потенциальным клиентам получить сверхвысокие доходы от инвестиций в казино. Они убеждали граждан перечислять деньги на подконтрольные им банковские карты, после чего выводили средства обманутых людей и присваивали их.

Для создания видимости эффективности своего "проекта" участники преступной группы публиковали в Telegram фото и видео с якобы положительными отзывами других граждан, якобы уже получивших сверхвысокую прибыль от инвестирования. В общей сложности мошенники обманули более 100 граждан Украины на общую сумму 400 тыс. гривен.

Во время обысков у злоумышленников было проведено 10 обысков, в ходе которых было изъято почти две сотни SIM-карт, более 100 банковских карт, 220 тыс. гривен, 42 тыс. долларов США, телефоны, компьютерную технику и черновые записи. Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. В ходе досудебного расследования подозреваемые возместили потерпевшим имущественный ущерб на сумму более 200 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, курсантка одного из правоохранительных вузов Днепропетровщины под видом "военного" обманула украинку более чем на 800 тысяч гривен. Схему злоумышленница провернула на одном из сайтов знакомств.

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