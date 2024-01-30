Выдавала себя за военного: курсантка вуза из Днепра выманила более 800 тыс. грн у девушки на сайте знакомств

Курсантка одного из правоохранительных высших учебных заведений Днепропетровщины под видом "военного" обманула украинку более чем на 800 тысяч гривен. Схему злоумышленница провернула на одном из сайтов знакомств.

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Она зарегистрировала фейковый профиль, украв фото со страницы настоящего человека в социальных сетях. Под видом мужчины она общалась с жительницей Днепра, а потом попросила у нее на "операцию после ранения" большую сумму денег. Государственное бюро расследований на своем сайте проинформировало об объявлении фигурантке подозрения в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Девушка писала своей жертве романтические сообщения от имени вымышленного парня.

Потерпевшая ничего не подозревала и дала преступнице свой номер. Они активно переписывались в мессенджерах и даже созванивались по телефону.

"Для того чтобы голос "поклонника" не выдал обмана, курсантка в телефонных разговорах объясняла, что в детстве перенесла операцию на голосовых связках, поэтому так и разговаривает", – объяснили в ГБР.

В какой-то момент "мужчина" сообщил, что якобы попал в армию и находится в зоне боевых действий, из-за чего в ближайшее время встретиться вживую не получится. Однако "он" пообещал периодически отправлять девушке подарки через свою "племянницу". Роль последней играла сама подозреваемая.

"Военный" позже заявил о "серьезном боевом ранении" во время вражеского обстрела вблизи Бахмута, начал просить деньги на операцию. Считая "военного" своим парнем, потерпевшая одолжила у знакомых и родственников более 800 тысяч гривен и отправила деньги на счет мошенницы.

Курсантке сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК). Судом ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Мошенники похищают деньги со счетов украинских волонтеров. Для этого они обманом присваивают их телефонные номера, а затем с их помощью получают доступ к банковским счетам.

– В Украине существует схема, когда мошенники отправляют гражданам фейковую информацию о якобы предоставлении выплат от Красного Креста в размере 16 тысяч гривен. Аферисты делают это для получения данных украинцев и с целью их обмана.

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