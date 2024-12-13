Обманула около 30 жителей Киевщины на 740 тыс. грн: полицейские разоблачили 'коммунальщицу'-рецидивистку

Правоохранители разоблачили киевлянку на мошенничестве. По информации следствия, злоумышленница обманула около 30 жителей Киевской области на сумму почти 740 тысяч гривен, предлагая "коммунальные услуги".

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленницы сообщили о подозрении.

"Правоохранители установили, что эксработница компании электросетей начиная с 2019 года предлагала жителям Броварского района платные услуги по подключению электроэнергии и установке счетчика. После получения денег 41-летняя фигурантка выбранные услуги своим заказчикам не предоставляла", – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время правоохранители довели причастность злоумышленницы около 30 фактов мошенничеств, благодаря которым она "заработала" почти 740 тысяч гривен. Известно, что подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий.

По данным фактам проводится расследование, а жители Киева сообщили о подозрении. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, причастен, по меньшей мере, к 12 случаям мошенничества. Злоумышленник продавал украинцам муляжи вместо смартфонов iPhone.

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