Продал муляжи вместо iPhone: полицейские Киева задержали 18-летнего 'бизнесмена'. Фото

Полицейские Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, причастен по меньшей мере к 12 случаям мошенничества. Злоумышленник продавал украинцам муляжи вместо смартфонов iPhone.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесмену" грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, им поступило несколько сообщений от граждан о том, что их обманули. Как рассказывали потерпевшие, они находили в сети объявления о продаже телефона iPhone по значительно более низкой по сравнению с рыночной цене и делали заказ.

"В дальнейшем "продавец" отправлял им "гаджет" по почте с оплатой наложенным платежом. Однако когда потерпевшие оплачивали заказ и открывали коробку – в середине находили муляж. Злоумышленник таким образом обманул 12 пострадавших по всей Украине и нанес им материальный ущерб на почти 340 тысяч гривен", – уточнили в полиции.

Правоохранители добавили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель Ривне. Во время следственных действий в арендованной квартире в Житомире и по месту жительства в городе Ривне были изъяты коробки от мобильных телефонов и опечатывающие устройства. По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к мошенничеству. Злоумышленница сообщила пенсионерке, что ее дочь попала в ДТП, и под предлогом необходимости лечения выманила у пожилой киевлянки более 380 тысяч гривен.

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