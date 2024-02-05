Обманула клиентов банка почти на 86 млн грн: правоохранители Киева задержали экс-работницу финучреждения. Фото

Правоохранители Киева задержали злоумышленницу, которая обманула клиентов банка почти на 86 миллионов гривен. Бывшая менеджер финучреждения по работе с вип-клиентами, выманивала деньги у граждан, обещая высокий доход, и присваивала их.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

"После своего увольнения из банка женщина решила использовать доверие эксклиентов в свою пользу. А во избежание подозрений мошенница арендовала помещение под настоящим банковским отделением и скрыла информацию о своем увольнении. Там женщина просила у граждан деньги взаймы под проценты. Средства обязывалась вернуть в кратчайшие сроки, а для убедительности писала расписку. Однако после получения денег выключала телефон и исчезала", – рассказали в пресс-службе.

Пока известно, что таким образом женщина "заработала" почти 86 миллионов гривен под видом займа. Среди пострадавших были и сотрудники МВД. Злоумышленницы сообщили о подозрении в мошенничестве. Не желая нести ответственность за содеянное, она решила избежать судебных заседаний и скрыться от следствия. Однако местонахождение подозреваемой установили и задержали ее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить организатора и четырех участников преступной группы по факту мошенничества. Злоумышленники создали Telegram-каналы, благодаря которым обманули на "инвестициях" в казино более 100 человек на 400 тыс. грн.

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