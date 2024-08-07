Обманул военных, их жен и волонтеров почти на 600 тыс. грн: в Киеве разоблачили подозреваемого в мошенничестве. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул военных, их жен и волонтеров на сумму около 600 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Задержанному сообщили о подозрении.

"Установлено, что злоумышленник выискивал в соцсетях объявления о намерении приобрести военное оборудование и под видом волонтера предлагал свою помощь в приобретении товара по выгодной цене. Жители из разных городов делали у него заказ и по его условию производили полную или частичную проплату за "покупку", а получали на почте пустые посылки. Сам мужчина быстро менял номер телефона и больше не выходил на связь", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 26-летний киевлянин – ему сообщили о подозрении в мошенничестве. Полицейские установили 19 пострадавших, которые были обмануты на сумму почти 600 тысяч гривен. Максимальное наказание за ч. 2 ст. 190 УК Украины предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, правоохранители Киева разоблачили женщину, которая, по информации следствия, причастна к мошенничеству. "Волонтер" обманула граждан под предлогом сбора средств на генераторы и автомобили для украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, находясь в заключении в Лукьяновском СИЗО, обманул военнослужащего. Злоумышленник, по информации следствия, снял с карточки защитника Украины более 20 тысяч гривен.

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