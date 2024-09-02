Обломки падали во всех районах: в КГВА рассказали о последствиях российской атаки на Киев. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 2 сентября, в результате российской атаки повреждены здания, помещения станции метрополитена и легковые автомобили. К сожалению, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Русские войска нанесли очередной террористический удар по столице. Атака была комбинирована – крылатыми и баллистическими ракетами. Воздушная тревога в столице продолжалась около двух часов. В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в нескольких районах столицы", – рассказал Попко.

Так, в Святошинском районе произошло возгорание 4 автомобилей – пожар ликвидирован. Зафиксировано падение обломков в нежилое здание с потушившимся возгоранием. Повреждены помещения станции метрополитена.

В Голосеевском районе зафиксировали падение обломков на нежилое помещение и частичное разрушение. Пожар ликвидирован.

Шевченковский район – падение обломков на нежилое помещение, пожар ликвидирован. Также зафиксировано падение обломков в Подольском, Деснянском, Оболонском, Днепровском и Соломенском районах. Без последствий.

"По состоянию на сейчас (10:21) известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу. Одному лицу была оказана медицинская помощь на месте. Два человека госпитализированы в медицинские учреждения столицы", – уточнил Попко.

Напомним, утром 2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО, из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ утром понедельника, 2 сентября, атаковала столицу с помощью ракет разных типов. В Киеве работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломки сбитых вражеских объектов повредили несколько зданий, в том числе в Голосеевском районе Киева.

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