Облагали данью местных предпринимателей: в Киевской области задержали банду вымогателей. Фото

В Киевской области стражи порядка задержали банду вымогателей. Они облагали данью местных предпринимателей, одного из них задержали с поличным.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

"Служба безопасности нейтрализовала в столичном регионе противоправную деятельность группы лиц, причастных к требованию средств с предпринимателей Киевской области. Несуществующие долги злоумышленники потребовали представителей малого и среднего бизнеса, связанного с торговлей автомобилями", – рассказали в пресс-службе.

Главой банды оказался 37-летний житель Белой Церкви, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. К "делу" он привлек еще двух старых знакомых, которые также имели связи в криминальной среде.

В случае неуплаты "долгов", дельцы угрожали своим жертвам расправой, применяли физическое насилие, обещали уничтожить их имущество. Сотрудники СБУ задержали одного из вымогателей после получения $20 тысяч долларов от местного предпринимателя, имеющего автомобильный бизнес. Двух его подельников, пытавшихся скрыться из региона, правоохранители задержали в столице.

Со своей стороны первый заместитель руководителя прокуратуры Киевщины Андрей Сваток проинформировал, что задержанным сообщено о подозрении по факту вымогательства (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Двум подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. По третьему участнику ходатайство рассматривается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержаны двое мужчин, которые могут быть причастны к разбойному нападению. Злоумышленники чуть не убили водителя Mercedes, пытаясь отобрать у него элитный автомобиль.

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