В Киеве разоблачили врача, требовавшего $6 тыс. за бесплатную операцию. Фото

В Киеве задержан врач, подозреваемый в вымогательстве взятки. Якобы медик хотел получить 6 тысяч долларов за операцию, которую делают бесплатно.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, заведующий отделом восстановительной урологии одной из столичных клиник требовал от родственников пациента деньги за операцию.

"В середине августа текущего года в медицинское учреждение обратился мужчина с показаниями на плановую операцию по удалению опухоли. После проведенного хирургического вмешательства врач потребовал от родственницы пациента заплатить ему 6000 долларов США за оказанную медицинскую помощь и дальнейшее обеспечение надлежащего послеоперационного лечения. В случае, если женщина не даст деньги, ее отец будет лишен квалифицированного медицинского ухода", – рассказали в полиции.

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Врач был задержан в его рабочем кабинете во время получения денег. По факту вымогательства взятки возбуждено уголовное производство, а жителю Киевщины, 1965 года рождения, сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области в понедельник, 4 сентября, правоохранители остановили легковушку, водитель которой нарушил ПДД. У мужчины были признаки наркотического опьянения, он пытался дать инспекторам взятку, чтобы "решить" вопрос на месте.

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