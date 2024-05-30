Обещал за вознаграждение помочь получить водительское удостоверение без обучения: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который за 10 тысяч гривен обещал желающим помочь получить водительское удостоверение без посещения занятий в автошколе. Чтобы заверить "клиентов" в своих возможностях, злоумышленник выдавал себя за человека со связями в столичных сервисных центрах МВД.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин решил нагло зарабатывать на услугах сервисных центров МВД. Он предлагал желающим решить любые вопросы с получением водительского удостоверения разных категорий без обучения и проблем на экзаменах в ТСЦ", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, злоумышленник предложил мужчине фиктивно пройти обучение в автошколе, а по завершении курса договориться об успешной сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения на право управлять грузовым транспортом. Также "бизнесмен" взял на себя оформление других документов, необходимых для прохождения экзаменов по вождению, в том числе и талона электронной очереди. Всего попросил 10 тысяч гривен.

Злоумышленник был задержан при получении "вознаграждения" – у него обнаружены бланки медицинских справок и печати медицинских учреждений. Задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленника, который, по информации следствия, "заработал" на интернет-мошенничестве почти 367 тысяч гривен. Деньги с чужих банковских карт человек потратил на iPhone и ноутбук.

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